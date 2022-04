Emmanuel MILLE

Architecte - Ingénieur, Architecte du patrimoine, doctorant au laboratoire CRAterre (Ecole d'architecture de Grenoble)



Principales compétences et connaissances :

- Patrimoine bâti : Etudes historiques, relevés, diagnostic patrimonial, structurel et sanitaire. Etudes des pathologies et de leurs causes, projets de restauration et de transformation.

- Architecture de terre crue : Connaissance du matériau, restauration du patrimoine, construction neuve (formation de spécialisation en cours).

- Développement de projets en harmonie avec le site : concepts, aménagements, solutions techniques (avec les BET thermique et structure), détails (menuiseries, principes constructifs).

- Gestion de projet en équipe, coordination de maitrise doeuvre, suivi de chantier.

- Informatique : Autocad, Vector Works, Photoshop, In Design, Word, Excel, Sketchup, QGIS