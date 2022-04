Laurence MARDONES

Ingénieur en Génie Civil et Urbanisme de l'INSA de Lyon.

9 ans d'expérience dans des entreprises de Travaux Publics dont une expérience à l'international, j'ai occupé des postes d'ingénieur études de prix et ingénieur travaux (études pour des projets de routes, autoroutes, aéroports, terrassements, VRD, et 3 ans comme ingénieur méthodes sur le chantier du tramway de Grenoble).



Mes compétences :

Infrastructures de transport

AutoCAD

Planification

Étude de prix

Suivi de chantiers

HQE

VRD