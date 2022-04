Claire DUBOIS

Vous êtes étudiants et vous cherchez à vous former...

Vous êtes dirigeant ou expert et vous voulez donner du sens à vos décisions...

Vous êtes étudiants et vous cherchez à vous former et être guidé dans votre développement pour vous affirmer en tant que managers et entrepreneurs responsables ?

Vous êtes dirigeant ou expert et vous voulez donner du sens à vos décisions et vos actions, en révélant vos compétences ?

Vous souhaitez maitriser les meilleures techniques, rester ouvert au monde et à la culture ?

AUDENCIA Nantes vous accompagne dans votre évolution et vous propose un large choix de formations :



Programme Audencia Grande Ecole



MBA :

- MBA in Responsible Management

- Executive MBA

- Euro* MBA



Mastères spécialisés :

- Mastère Management des Organisations de Sport

- Mastère Marketing Design et Création

- Mastère Management et Compétences Internationales

- Mastère Management Global des Achats et de la Supply Chain

- Mastère Finance, Risque et Contrôle



Master internationaux :

- International Master in Management

- Master in European and International Business Management

- Master of Science in Supply Chain and Purchasing Management



AUDENCIA Nantes, une vision internationale

L'École a signé plus de 120 accords de partenariat à travers le monde. Les étudiants d'Audencia représentent près de 50 nationalités. Ils suivent des cours dispensés par un corps professoral International et sont accompagnés dans leur scolarité par des conseillers carrière internationaux.



AUDENCIA Nantes, une des rares écoles de management au monde à disposer des 3 Accréditations Internationales : EQUIS en 1998, AACSB en 2004, Association of MBAs en 2005.





Mes compétences :

Achat

Achat international

Enseignement

Finance

International

Management

Marketing

MBA

Sport