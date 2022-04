Claire DUBUISSON

Psychologue dynamique et passionnée par son travail, désireuse de partager son expérience clinique et ses questionnements avec d'autres collègues.



Mon intérêt professionnel se situe plus particulièrement autour des problématiques somatiques et des évènements traumatiques.



Mon expérience clinique et mes activités personnelles m'ont conduite à explorer des techniques corporelles. Je me suis d'ailleurs formée à la relaxation thérapeutique méthode Bergès.

Je propose la relaxation pour le moment en individuel mais envisage de mettre en place des groupes dans mes différents lieux d'exercice.