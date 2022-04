Claire DUCHAUSSOY

Forte d’une expérience de 5 ans dans l’Administration des ventes, ma ponctualité, mon sens de l’organisation, ma capacité d’adaptation, mon dynamisme, ma motivation, mon autonomie avec l’esprit d’initiative et ma ténacité ont été très appréciés par mes employeurs, et afin d’enrichir mes connaissances, afin enrichir mes connaissances, je viens de terminer une formation courte en comptabilité niveau 2ème degrés et sage gamme 100 compta en janvier dernier.



Je maîtrise parfaitement l’outil informatique : Word, Excel, Outlook, Horsys, Filemaker, Access ainsi que les ERP : SAP et Adonix X3 version V130 et SAGE Compta.







Mes compétences :

Adonix X3

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Word

HORSYS

FILEMAKER

Microsoft Access

Sage

Sage Accounting Software

Edition

FileMaker Pro for Windows