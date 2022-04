Claire DUCROT

Suite à l'obtention de mon master en microbiologie appliquée et génie biologique, j'ai occupé deux postes (chargée de mission puis cadre microbiologiste responsable d'équipe) qui m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes:



- Management



- En charge de la libération et validation des essais de stérilité (Drug product), libération des essais d’endotoxines bactériennes (Limulus Amoebocyte Lysate) sur produits finis stériles (produits en phase 2 et 3 de développement)



- Analyses de produits non stériles (principes actifs, drug subtances, produits cytotoxiques)



- Analyses d'eaux



- Microbiologie: essais de contamination (filtration sur membrane), Chemscan, Activité d'eau, dénombrement, techniques d'identification bactérienne (coloration de gram, galerie API, vitek2), manipulation sous isolateur, analyses de produits cytotoxiques, validation de milieux de culture, cinétique de croissance bactérienne, antobiogramme



- Biologie moléculaire: PCR, Electrophorèse, southernblot, nothernblot



-Qualification d'un isolateur de stérilité



- Normes: travail en environnement BPF, application de la phamacopée européenne et USP



- Documentaire: Validation de méthode, rédaction de protocole et méthode, rédaction de rapport de validation, qualification d'appareil



- Compétences informatique: Lims (smile et salsa), trackwise, pack office, domasys



Mes compétences :

Microbiologie

Contrôle Qualité

BPF