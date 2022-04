Claire DUMAS

Attirée depuis longtemps par le monde des technologies et plus exactement de l'automatisation, je me suis d'abord formée à la mécatronique, à l'ENSAM. Puis souhaitant travailler sur des problématiques scientifiques, j'ai poursuivi mon cursus par un doctorat, toujours dans le domaine de la robotique. Cette thèse m'a permis de travailler avec un large réseau d'entreprises, de laboratoires, d'école, de plateformes technologiques, de clusters d'entreprises, ...

A l'issue de la thèse j'ai souhaité continuer à travailler avec ce réseau. Le poste de directrice de la plateforme proxinnov m'a permis de réaliser cela au service d'une nouvelle structure ayant pour ambition d'accompagner les entreprises à se doter de moyens robotisés.

Enfin, après deux années passées à monter cette structure, j'ai rejoins le groupe DAHER pour travailler sur des projets technologiques ambitieux au sein de l'équipe de Recherche&Technologie. J'ai pour mission principale de définir et suivre les projets à mener pour répondre à nos besoins en terme d'automatisation, de robotisation. Ces projets, définis sur l'ensemble des activités du groupe, sont très variés, et nécessitent tous de relever des challenges technologiques forts.



Mes compétences :

Management d'équipes

Montage de projets