Claire DUMONT

Profil : Biologiste spécialisée en immunologie et microbiologie (5 ans d’expérience).

Savoir faire: Développement et mise en œuvre de techniques dans le cadre de projets de recherche en biologie médicale (essais in vitro, in vivo et pré-clinique). Mise en place et veille au respect des règles imposées par l’ANSM et des règles d’hygiènes et sécurité du laboratoire. Gestion du laboratoire (achat, base de données, informatique et formation du personnel).



• COMPETENCES TECHNIQUES



Biologie cellulaire et Immunologie : culture cellulaire, ELISA, purification et conjugaison d’anticorps, test de séroneutralisation, cytométrie en flux, tri cellulaire



Imagerie : ImageStreamX, microscopie à fluorescence (haute résolution, confocale)



Biologie moléculaire et biochimie: clonage, CRISPR-Cas9, transfection, RT, PCR, qPCR, gene reporter assay, WB, CoIP, électrophorèse-2D



Microbiologie : production et purification virale (type 2 et 4), culture parasitaire, titrage, cinétique, identification de micro-organismes



Manipulation animale : Injection, prélèvement organes/sang chez la souris



Informatique : Pack Office, Graphpad Prism, Flowjo, ImageJ



• AUTRES COMPETENCES



Gestion de laboratoire :

- Achat (logiciel Safir)

- Gestion informatique (installation de logiciels, achat de licences)

- Formation du personnel à l’utilisation d’appareils et aux techniques de routine

- Gestion de base de données (Labcollector)



Hygiène et sécurité (H&S) :

- Respect de la réglementation ANSM : manipulation d’échantillons MOTs (gestion et inventaire), révision de procédures

- Rédaction de procédures opératoires pour le bon suivi et l’application des règles H&S



Conception de projet :

- Rédaction de demande d’autorisation d’expérimentation animale et présentation à un comité éthique (CECCAPP)



• FORMATIONS RECENTES



2018 :

- Travail en milieu confiné BSL4 (Laboratoire P4 Jean-Mérieux, Lyon)

- Sauveteurs Secouristes du travail (SOFIS)

- DUI expérimentation animale Niv 1 (Université de Lyon 1)

- Utilisation ImageStreamX MarkII

(AniRA – Cytometry, Lyon)

- Utilisation logiciel PHARE pour la gestion des lignées de souris (AniRA – PBES, Lyon)



2017:

- Utilisation des appareils de cytométrie en flux (AniRA – Cytometry, Lyon)

- Utilisation des microscopes confocales spectral Leica SP5 et Zeiss Inversé LSM800 (LYMIC-PLATIM, Lyon)

- Utilisation de l’appareil de qPCR et du logiciel StepOne (CIRI, Lyon)

- Utilisation du logiciel d’analyse comportementale : Ethovision

- Utilisation microtome (CIRI, Lyon)

- Manipulation de souris zone A1 et A2 (AniRA – PBES, Lyon)



• CENTRES D’INTERETS



Voyage : Asie du sud-est, Océanie, Afrique

3,5 ans de vie en Australie



Nature, environnement : Bénévole au centre de secours pour animaux sauvages CROW (Afrique du sud)



Sport : Randonnée pédestre et équestre, Escalade, Course à pied et Trail (42km)



Mes compétences :

Formation etudiant

Evernote

Anglais

Genotrack

ImageJ

Flowjo

Pack office

Redaction de procedure operationelle permanente

Preparation Audit Environnement Hygiene et Securit

Prelevement rate et ganglions chez la souris

Prism

Electrophorese bidimensionelle

Immunoprecipitation

Transfection

Clonage

Western Blot

CRISPR/Cas9

PCR

Présentation antigène

Culture cellulaire

Fluorescence

Purifiation cellules

Tri cellulaire

Conjugaison anticorps

Purification anticorps

Cytométrie en flux

ELISA

Immunologie

Parasitologie

QPCR

Ethovision

Travail en labo P4

Expérimentation animale

Labcollector

Étude pré-clinique

Test de seroneutralisation

Réglementation ANSM

Gene reporter assay

Éthique

Base de données

Révision de procédure

Stepone

ImageStreamX

Préparation audit

Production et titrage viraux