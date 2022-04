Claire DUPAS

Actuellement responsable transmedia et programmation chez TF1, je soutiens les temps forts de l’antenne en créant des opérations spéciales originales, sur-mesure et multi-supports.



Ma mission : allier storytelling, social TV et vision ROiste afin de développer l’audience et l’engagement des téléspectateurs de TF1.



Pour mener à bien ces objectifs, j’élabore le brief créatif, j’anime une équipe projet et je conduis la stratégie digitale en collaboration avec l’antenne, les équipes de e-TF1 et la régie publicitaire.



Ce que je recherche : passionnée par l'univers de l'Entertainment et les opérations marketing originales, je veux penser les usages de demain, créer des expériences utilisateurs surprenantes, travailler dans une équipe pluri-disciplinaire, challenger et être challengé.



Mes compétences :

Xiti

Adobe Photoshop

Web

Web analytics

Webmarketing

Marketing

Gestion de projet

Chargé d'études

Ergonomie