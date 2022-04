Claire EHRET

De formation juridique (Maîtrise d'administration Économique et Social + M2 droit européens des affaires), j'effectue ma première expérience professionnelle au sein de la Chambre de Métiers d'Alsace à Mulhouse en tant qu'assistante en formalités aux entreprises. Concrètement, je traite les formalités liées aux entreprises artisanales (microentreprises, entreprises individuelles, sociétés) : immatriculations, modifications, radiations. Je suis également aussi amenée à faire de l'accueil pour les artisans (remise de dossiers, vérifications de dossiers, répondre à leurs questions et leur donner des conseils). Je me rend aussi 1x par semaine à Schiltigheim pour répondre sur la plateforme téléphonique.

Soif d'apprendre et d'évoluer, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité pour approfondir mes compétences mais également pour mettre à profit celles apprises lors de ma première expérience.



Mes compétences :

Bureautique

Pack office (C2i)