Claire-Emilie GARNIER (CAURETTE)

Le « Facilitateur » pour les dirigeants de TPE/PME !

Accompagnement sur mesure en gestion et organisation. "Pilote" RGPD.



Notre objectif ?

=> Aider les dirigeants de TPE/PME à avoir une VISION GLOBALE de leurs problématiques et des ACTIONS A MENER

=> Les DECHARGER des sujets chronophages et source de contrariété pour leur permettre de SE CONCENTRER SUR LEUR CŒUR DE METIER.



En plus de dix ans dans la filière outdoor, où j’ai évolué sur des postes et projets variés, j’ai œuvré à

- Faire COMMUNIQUER les services entre eux,

- FACILITER LA DEFINITION DES BESOINS métiers pour permettre leur réalisation par les services techniques

- FAIRE COLLABORER des gens aux contraintes et aux langages parfois opposés.



J’ai créé ClaireM Conseil pour mettre ces compétences au service des entreprises en jouant un rôle de « FACILITATEUR », avec une approche globale et transversale :

- Faciliter la réflexion par une CARTOGRAPHIE DES PROBLEMATIQUES ET DES PRIORITES

- STRUCTURER et optimiser les process

- Mettre en place des OUTILS DE PILOTAGE

- SIMPLIFIER LES ECHANGES avec vos interlocuteurs (comptable/commissaire aux comptes, prestataire informatique, etc.)

- Intervenir comme CHEF DE PROJET sur des projets spécifiques : mise en place d’un nouveau logiciel, mise en conformité avec le RGPD, etc.

ClaireM Conseil = le trait d’union entre vos problématiques et la solution !



En bref, pour vous qui êtes un artisan, une TPE ou une PME :

Vous avez un projet à mener mais personne n’est disponible pour le prendre à bras le corps ? Vous avez identifié un point sur lequel il y a des choses à améliorer mais vous ne savez pas précisément quoi ni comment vous y prendre ?

Un sujet vous casse les pieds ?

=> Confiez-le à ClaireM Conseil : on décortique le problème, on l’analyse, on cherche les réponses aux questions et on vous le rend « propre » !



Mes compétences :

Logistique

Planification

Retail

Supply chain

Management

Relationnel

Gestion de projet

Communication