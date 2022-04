Claire-Emmanuelle ROUSSOT

Formation supérieure en management (Bac +5), huit ans d'expérience professionnelle dans la gestion administrative, opérationnelle et commerciale dont 4 entant qu'adjointe de direction. Habitée dans cinq pays, aime le contact humain et le travail structuré. Trilingue : français, anglais (courant), allemand (opérationnel).

Postes recherchés:

- adjoint/attaché de direction

- ingénieur d'affaires

- secrétaire administrative et commerciale

- assistant de projets

- assistant des opérations

- responsable communications



Mes compétences :

Nature énergique et investie; aspiration aux résul

Outils marketing/communication et stratégie d’entr

Expérience soutenue dans la préparation de projets

Adaptation rapide aux milieux internationaux

Gestionnaire de résidence touristique – statut d

Source d’inspiration au travail : la satisfactio

Commerciale motivée, passionnée et tenace

Capable de gérer plusieurs dossiers/tâches en mê

Maîtrise en management – MBA (stratégie d’entrep

Usage quotidien de Word, Excel et Powerpoint, ba