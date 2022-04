Claire ENJALBERT

Bonjour,



Je suis actuellement en 2ème année de BTS BioAnalyses et Contrôles à l’Ecole Technique Supérieur du Laboratoire de Paris, je recherche un stage d’une durée d'un mois et demi à partir du 1 décembre. Ce stage a pour but de me faire découvrir le monde professionnel dans un domaine qui m’intéresse vivement.



Mon parcours scolaire a été pour le moment principalement tourné vers le sanitaire et social et l’aide à autrui. Cela m’a permis d’ouvrir mon esprit aux difficultés rencontrées par les populations, d’en apprendre davantage sur le système économique et social qui m’entoure et de gagner en maturité. C’est grâce à ce parcours que je souhaite aujourd’hui m’engager dans un métier utile aux autres et ayant un impact à grande échelle.



Merci de porter attention à mon profil, je me tiens à votre disposition pour de plus ample information.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



Enjalbert Claire



Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Ex

Maîtrise internet