Isabelle ENJALBERT

Isabelle, 49ans, mariée 2 filles de 24 et 18 ans.

Depuis avril 2015, j'ai rejoins l'équipe de SOBAT SA à BEZIERS, qui compte environ 50 salariés.

L'adaptation au poste et l'intégration à l'équipe se sont fait tout naturellement.

Cette entreprise a le sens du professionnalisme, et les employés s'entendent tous bien. Cependant les problèmes de communication sont toujours un point négatif qui polluent sans cesse le travail au quotidien.

J'espère pouvoir évoluer dans cette entreprise en essayant d'améliorer la communication interne entre les services.

J'ai choisi de m'inscrire sur Viadéo pour me faire connaître et faire partager mon expérience professionnelle, en essayant de saisir de nouvelles opportunités.

9 ans dans une entreprise du bâtiment (qui a fermé ses portes en 2008 à la suite d'un changement de carrière du gérant).

Mon poste secrétaire de Direction m'a enrichi tant personnellement que professionnellement. J'ai pu m'investir à fond dans cette entreprise.

La polyvalence de ce poste m'a permis d'avancer et d'accroître mes connaissances. Assister mon responsable dans ses fonctions de gérant et me rendre compte des différentes difficultés à surmonter. En même temps j'ai pris confiance en moi. Après ce licenciement économique, je ne pensais pas pouvoir retrouver du travail aussi rapidement. Moins d'un mois après mon licenciement, j'ai trouvé une place pendant 1 an comme secrétaire comptable. Ensuite je me suis inscrite dans plusieurs agences d'intérim et là tout c'est très vite enchaîné. J'ai été repéré par une entreprise extérieure, qui m'a proposé un poste qui me correspondait de toute évidence.

Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de tout recommencer, mais avec une expérience, qui me permet d'avancer beaucoup plus vite et avec des bases solide.

Je suis plutôt enthousiasme et aime m'investir dans mon travail. Je n'aime pas le travail routinier. Organisée, et ayant un sens des responsabilité, je sais écouter les autres et travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe.



Mes compétences :

Divalto

Microsoft Word

Secrétariat

Ciel Compta

Microsoft Excel

Internet

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité