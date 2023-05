Emmanuelle ENJALBERT

J’ai travaillé avec des équipes ayant des métiers et des profils divers. Les différents postes que j’ai occupés m’ont permis d’acquérir une organisation, une autonomie, un sens des responsabilités, et une adaptation rapide.

Créer du contenu artistique et éditorial, je suis également capable de comprendre un marché et de proposer de nouvelles idées répondant à la fois aux attentes du public et aux besoins d’un programmateur et d’un diffuseur

Je dispose d’une curiosité et d’un goût approfondi pour l’art vidéo et les musiques électroniques.

J’ai un Amour sans réserve pour les Comédies musicales, l’Entertainment, les spectacles en général



Bonne culture générale - Sens artistique affirmé – Connaissance des milieux et institutions culturels

Talents dans la conduite des projets - Sens de l’initiative –Rigueur – Méthode – Capacité à gérer tous types de situations





















































































