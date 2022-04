Claire ERNEWEIN

Diplômée d'un Master Arts Plastiques, mention Histoire et Recherche, je suis actuellement Consultante Community Manager pour l'entreprise Inatic.



Forte de plusieurs années d'expérience grâce à mes différents stages, et mes activités en tant que bénévole pour de nombreuses associations dispatchées à travers la France (WART, Technopol, WATO, McR2B, FHD Recording).



J'ai notamment eu la chance de participer à la création du label musical : FHD Recording. Ce label avait pour but de donner sa chance aux talents de demain, en diffusant leurs productions via des plateformes internationales (sorties physiques et digitales) mais aussi en proposant des soirées tremplin. Je m'occupais de tout ce qui avait trait à la communication web (réseaux sociaux, partenariats) et visuelle (coordination avec les photographes et caméramen ainsi que les graphistes) ainsi que la création et/ou promotion de projets événementiels (soirées / brunch / lancement de produits etc).

J’ai aussi eu la possibilité de développer de nombreuses compétences en terme d’accueil et de services (tri et dispatch du courrier entrant et sortant, synchronisations des agendas, commandes de fournitures, taches administratives diverses etc) grâce à mon expérience de Secrétaire Polyvalente au sein des bureaux d'Europacop.



Grâce à ces différentes expériences j'ai pu rencontrer de nombreuses personnalités influentes, développer mon réseaux et mes capacités d'adaptation, de créativité et d'intégration, tout en développant ma maîtrise de la langue Anglaise et le travail d'équipe.



Je cherche une entreprise jeune et innovante où l’Humain est au coeur de toutes les préoccupations. Une société où il fait bon vivre et où la cohésion d’équipe prévaut. Je recherche donc aujourd’hui un poste d’Office Manager dans le but ultime de devenir « COH ».

Si vous cherchez une personne : rigoureuse, chaleureuse, enthousiaste, ponctuelle, discrète, dégourdie et opiniâtre, aimant relever des challenges n'hésitez plus !



Mes compétences :

Créative et ayant le sens de l'initiative

Multitâche / mener plusieurs projets en parallèle

Minutie et organisation

Enthousiasme et solidarité

Arts

Communication

Responsable

Community management

Management