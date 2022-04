Claire ESEKIELU

Claire Woelfing,



Cogérante et associée de PRECOTRANS, société de transports VL spécialisées dans le transport dédié au départ de Sens (89), Auxerre (89), Troyes (10) et Evry (91). Nous proposons des services dédiés aux entreprises : externalisation de la branche transport VL avec organisation de tournées dédiées ou distribution quotidienne régionale sur tournées mutualisées. PRECOTRANS a également une branche spécialisée dans les transports nucléaires.



Loin du monde du transport, j'ai créé Mybbshowershop.com en avril 2012, site dédié à l'organisation de baby shower, fête pour célébrer l'arrivée de bébé entre amis ou en famille. Ce site propose tout le nécessaire aux femmes qui souhaitent organiser une baby shower avant ou après la naissance : décoration sur le thème de bébé, jeux de baby shower, candy bar, gâteaux de couches, cadeaux naissance originaux ainsi qu'un service de personnalisation et animation de baby shower party. Venez nous rendre visite sur :Array!



Mes compétences :

Distribution

Transports de marchandises

Organisation d'évènements

Baby shower

Evènementiels privés ou publics