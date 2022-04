Claire ESTOUP

Actuellement diplômée d'un master d'Arts et Technologies de l'image virtuelle mention bien, j'ai pu apprendre tout ce qui touche à la 3D. Mon sujet de mémoire portait sur la reconstitution du palais de Knossos en Crète.



Ayant obtenu une licence d'architecture 3D en alternance en 2011, j'ai pu apprendre à réaliser des perspectives intérieures, extérieures et animées pour l'architecture, secteur que j'affectionne particulièrement.



Je travaille actuellement en contrat chez Scenesis, studio réalisant des perspectives 3D pour l'architecture.



Les logiciels que j'utilise le plus fréquemment pour la modélisation et les textures 3D sont 3dsMax, Maya. Pour les retouches d'images et vidéo, j'utilise Photoshop, After Effect et Premiere.



Vous pourrez trouver sur mon site Internet, un CV détaillé ainsi que mes différents travaux.: http://www.wix.com/clestoup/portfolio



Mes compétences :

Infographie 3D