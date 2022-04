Apprendre, apprendre et apprendre. C'est comme cela qu'on évolue.



Les virages sont également formateurs et motivants, me voici donc dans le monde de la comptabilité!



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Informatique

Orthopédie

Adaptation

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Bonne maitrise Microsoft Office

Comptabilité

Sap

As400