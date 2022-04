Claire FALCE

Je suis actuellement étudiante en 4ème année à EPSAS (Ecole Supérieur D'application des Sciences) à l'Université Catholique de Lille.

Après mon Bac S, étant intéressé par les sciences et attiré par le commerce je me suis tournée vers l'école ESPAS.

Cette école me permet de suivre un cursus à double compétences tout en m'offrant l'opportunité de faire des stages dans le domaine commercial et de la santé.

Lors de ma dernière année de licence, j'ai eut l'opportunité de pouvoir partir pendant 7 mois en Nouvelle Zélande dans le but d'améliorer mon anglais et de découvrir une nouvelle culture.