Claire Fanjul est une artiste française exposant régulièrement à Paris, Bruxelles, Miami et New York.

L'émission Métropolis d'Arte TV lui consacre un reportage en mai 2019.

Très attachée au papier, l'artiste intervient également sur des supports en trois dimensions tels que des oeufs d'autruches et des crânes en céramique. En octobre 2018, son premier conte musical illustré sur le thème des Bottes de Sept Lieues, est édité chez Harmonia Mundi / Little Village.

Elle développe depuis 2018 la série Utopia en dessinant au Posca sur des sphères en bois. Ces cartographies imaginaires sont présentées chez Art22 Gallery à Bruxelles et chez Azart Gallery à New York, San Francisco ou encore Miami et à Paris à la Galerie Artima.

En 2019, les oeuvres de Claire sont exposées au musée d'art outsider La Halle Saint Pierre dans le cadre de l'exposition Hey! Act 4 qui regroupe 35 artistes internationaux.

En 2020 sort son premier dessin pour Carré de soie intitulé La Folle Parade, édité par Hermès Paris.



Mes compétences :

Graphisme print

Création artistique

Arts graphiques

Design graphique

Illustration jeunesse

Dessin