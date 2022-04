Claire FARRIS

Après une riche expérience chez Thomas Cook en tant que Coordinatrice d'édition et de rédaction en charge des contenus print et Web des produits circuits et "à la carte", j'ai choisi d'enrichir mes compétences avec une formation en Community management. Je cherche un stage de Community manager/rédactrice Web afin de mettre en pratique les connaissances apportées par cette formation.



Mes compétences :

Rédaction

CMS open source

Édition

Rédaction web

SEO

Édition numérique

Édition jeunesse

Community management

Mailchimp

HTML

GIMP

Adobe Photoshop

Content Management System

Magento

Wordpress

CSS