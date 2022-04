Sylvain MARTIN

Après un diplôme d'ingénieur à l'UTC en génie de procédés industriels, j'ai décidé de poursuivre les études sur un doctorat en simulation numérique/modélisation de procédés.



Je suis très intéressé par la recherche et plus particulièrement par la représentation des phénomènes physiques ainsi que les méthodes de résolution numériques associées.



Mes compétences :

Modélisation

Analyse numérique

Thermodynamique

MATLAB

Mathématiques appliquées

Combustion

Mécanique

Energie

Thermique

Génie des Procédés

Programmation informatique

Simulation numérique

Nucléaire

C

Calcul scientifique

C++

Visual Basic

Fortran