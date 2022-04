Claire FASCIAUX

Diplômée d'une licence professionnelle Directeur de structure de services à la personne, j'ai pu acquérir au cours de mes diverses expériences des connaissances et compétences diversifiées, renforcée par un stage professionnalisant de 5 mois au sein de la société O2 Rennes. Dans l'exercice de ce stage, j'ai pu développer des compétences à la fois organisationnelles avec la gestion des plannings ainsi que commerciales avec la gestion de la demande client et le développement de l’ activité du secteur. Forte de cette expérience, j’ai à cœur de favoriser la qualité de service et de la relation clientèle tout en répondant à des objectifs d’amélioration des résultats.



A l’aise avec divers types de publics, de part l’ensemble de mes expériences professionnelles et ayant réalisé des emplois en tant qu’aide à domicile, je suis compétente pour répondre aux besoins des clients de manière appropriée.



Suite à mon expérience d’une année de construction et de développement à l’étranger, je justifie d’un sens du relationnel, d’une adaptabilité et d’une assurance en toutes circonstances.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Sphinx Software

SOLIS

Odyssee

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Réaliser des plannings

Budgétisation

Gestion de partenariats

Organiser une réunion

Conduite de projet

Réaliser des supports de communication

Réaliser des procédures type logigramme

Rédiger des rapports

Analyser des stratégies commerciales

Démarche commerciale

Gestion de la relation client

Adaptation

Sens du relationnel

Force de proposition

Travail en équipe