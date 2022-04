Claire FAUCONNIER

Webdesigner

graphiste



Compétence métier



En étroite collaboration avec le marketing ou la direction technique, en tant que créatif je suis le garant d’une déclinaison cohérente de la stratégie de communication sur

l’ensemble des supports off-line et on-line.

- Conception graphique et ergonomie

- Bonne connaissance du marketing viral.

- Graphisme

- Conception et réalisation graphique du brief initial au produit fini.

- Logo, identité globale, charte graphique

- Maquette site internet, plaquettes, dépliants, catalogues, édition

- Illustrations

- Recherche et conception iconographique

- Note d’intention des shootings et suivi des prises de vue



Compétence technique



Travail collaboratif : Redmine, Dropbox, Google App. (Mail, google doc, etc.)

Infographie : Indesign, Illustrator, Photoshop,flash (notions), movie maker, Xpress

Photographie: Portrait, scène, nature morte

Multimédia : after effect (notions)

Informatique : Word, excel, Power point

Langues : Anglais (technique, lu, écrit, parlé)

Espagnol (notions)



Expériences professionnelles



Depuis Aout 2011 : Ministère de la défense - Paris 75007 -(projet

commencé à l'université - Depuis août 2011)

● Conception du site pour la cérémonie du soixante-dixième anniversaire de la bataille

de Bir Hakeim.

● Conception de l'identité visuelle

● Conception des affiches, brochures, cartons d'invitation

● PDF pédagogique pour des élèves de 3ème

● Ré-habillage de la station de métro Bir Hakeim

● Utilisation de Photoshop, illustrator, indesign…



Avril 2011: EMERGENCE GROUP Interactive (CDI) – Paris 16

Communication interne et externe de l'entreprise

● conception des dossiers de présentation interne et externe

● papeterie de l'entreprise

●post sur sur le facebook de l'entreprise

●création d 'événements



Rhezo – Paris

● Définition de concepts ergonomiques

● Structuration de l’information

● maquettage

● Utilisation de Photoshop, illustrator, indesign…

● Chef de projet

● Rendez vous client



Braincities – Paris

● Définition de concepts ergonomiques

● Structuration de l’information

● maquettage

● Utilisation de Photoshop, illustrator, indesign…

● Pratique de la méthode agile RAD

● Chef de projet



Travelnaute – Paris

● Design

● Définition de concepts ergonomiques

● Structuration de l’information

● maquettage

● Utilisation de Photoshop, illustrator, indesign…

● Pratique de la méthode RAD

● Chef de projet



Technobuzzer

● Design

● Définition de concepts ergonomiques

● Structuration de l’information

● maquettage

● Utilisation de Photoshop,illustrator,indesign…

● Pratique de la méthode agile RAD

● Chef de projet



Social Beans

● Design

● Définition de concepts ergonomiques

● Structuration de l’information

● maquettage

● Utilisation de Photoshop, illustrator, indesign…

● Pratique de la méthode agile RAD

● Chef de projet



Accordzéâm - Alfortville - France(Projet étudiant - octobre 2010 - juin

2011) chef de communication, marketing et graphiste



Juin 2008 à juillet 2008 (Agence colorado ,stage) – Paris

http://www.colorado.fr/

Assistante du Directeur Artistique

Projets :

-planète en jeu (création des visuels pour le jeu en pâte à modeler, plus prise de vue

des

visuels)

-G20 (mise en page pour le catalogue)



vente privée

Équipe :1 DA, 1 stagiaire

● Indesign

● Photographie

● Création manuelle



Juin 2007 à juillet 2007 Dress code (bureau



