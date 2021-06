Claire FAURE-PICARD

De formation supérieure pluridisciplinaire, j'ai pu acquérir au cours de mon cursus universitaire complété par mon expérience professionnelle des connaissances générales relatives à l'aménagement, au droit public et au développement local et développer, avec différents acteurs territoriaux, des compétences techniques en conduisant des projets liés aux déplacements, à la voirie, la gestion des espaces publics et au développement durable.



Mes compétences :

Développement durable

Développement économique

développement territorial

Mobilité

Urbanisme