Julie HODEAU

Cadre expérimenté de la fonction publique territoriale à profil généraliste.



8 ans d'expérience dans l'ingénierie de projets de développement territorial me permettant d'affirmer mes aptitudes et mon goût pour l'animation d'équipes pluridisciplinaires et la conduite d'un travail transversal en mode projet.



Géographe de formation avec un socle en sciences de la vie et de la terre, mon approche du développement local se veut avant tout en cohérence avec l’espace dans lequel il s’inscrit.



Mes compétences :

Conduite de projet

Animation territoriale

Communication externe et institutionnelle

Encadrement d'une equipe

Développement économique