Claire FAUVEL

" La vocation de Linkeom est d'accompagner les entreprises allant de la PME aux grands groupes internationaux dans le recrutement, l'évaluation RH de leur ressource essentielle : les femmes et les hommes constituant leurs équipes.



Nous sommes présents sur Paris, Rennes et Lyon.



Nous travaillons sur des profils commerciaux : Responsables Commerciaux, Ingénieurs commerciaux, Technico-commerciaux, Commerciaux itinérants ou sédentaires, Chef des Ventes, Directeurs Commerciaux, Ingénieurs avant-vente… Linkeom intervient auprès d’entreprises de secteurs variés : Industrie, distribution, Informatique et NTIC, Immobilier, Bancassurances, Services…en France et en Europe.



Vous pouvez consulter nos offres et vous positionner en allant sur notre site : http://www.linkeom.com "





Mes compétences :

Achat

Chef de projet

Communication

Communication responsable

Conseil

Conseil RH

Formation

Marketing

Packaging

PLV

Recrutement

Recrutement commerciaux

Ressources humaines