Claire FAVREAU

Rigoureuse, polyvalente et dynamique, je suis reconnue pour mon implication et mon sens créatif. Ces qualités me permettent de relever les challenges liés à la gestion logistique et l’animation d'équipes sur les ouvertures et refontes de magasins, de développer la scénarisation lors des journées presse et autres évènements extérieurs. Etre proche des opérationnels représente une force et me permet de rester connectée au réseau pour concevoir des guidelines merchandising en adéquation. Mon sens du relationnel et mes compétences techniques me permettent aujourd'hui la prise en charge de la formation merchandising, que j’actualise et co-anime avec les formatrices magasin.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management

Merchandising

Animation de formations

Marketing relationnel

Organisation d'évènements

Adobe Photoshop

Scénographie

Adobe InDesign

Bureautique