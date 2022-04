Claire FAVREAU

Après avoir travaillé de nombreuses années pour la société Disney Store, j'aspire aujourd'hui à de nouveaux challenges et de nouvelles responsabilités.



Passionnée par le luxe, je souhaite mettre mon eperience commerciale au coeur de cet univers.



Développer les ventes,fidéliser une clientèle et soigner la qualité du service client sont les missions que j 'ai développées et que je maitrise.

En effet, la gestion rigoureuse des indicateurs commerciaux et le gout du challenge sont pour moi indispensables à la tenue des objectifs fixés.



L'encadrement d'une équipe pouvant aller jusqu'à 25 personnes m'a permis d 'apprendre à optimiser le recrutement et la formation des forces de vente de façon à aboutir à une efficacité commerciale.



Opérationnelle, moteur et stable, je m'implique et porte un réel intéret au travail d'équipe et aux relations humaines.Ma capacité d'adaptation et la passion pour mon métier sont les atouts principaux que je saurai mettre au service de ma future équipe et prochains clients.



Mes compétences :

Adaptabilité

Bon sens du relationnel

COMMERCE

Ecoute

Motivation

Relationnel

Remise en question

Sens du commerce

sens du relationnel

travail en équipe