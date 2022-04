Didier GUERVILLE

Fort de mon expérience de gérant de société en prêt à porter et de directeur régional dans des sociétés de prêt a porter, j'ai également passé plusieurs mois au sein d'une association de bénévoles qui aide les créateurs et patrons d'entreprises qui ont des difficultés a se sortir de leurs démarches administratives diverses

Ce bénévolat me permet de prendre du recul et d'analyser plus finement les problèmes et les axes d'actions possibles lors de situations compliquées et- ou- conflictuelles

J'envisage a présent de réintégrer mon secteur de cœur, a savoir la direction régionale de magasins de prêt a porter de manière a pouvoir apporter mon expérience salariée et bénévole passée, riche d'enseignements



Mes compétences :

Vente

Merchandising

Management

Communication