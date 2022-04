Claire GERODIAS

Issue d'une formation commerciale et après plus de 15 ans dans le domaine de la vente et du management, j'ai pu acquérir au travers des différents postes et missions, une certaine aisance et facilité dans la communication et le commerce.



Dynamique, j'aime transmettre un savoir faire, savoir être et une culture d'entreprise, dont l'objectif principal reste l'échange constructif.

Dans le cadre de mes fonctions, j'étais notamment amenée à former les équipes dans le but de les faire évoluer.



Un licenciement économique et une réelle motivation pour les activités relationnelles avec l'objectif d'informer, de conseiller et surtout d'accompagner les personnes sur leur projet professionnel, ont été les éléments déclencheurs pour entreprendre une formation axée sur l'humain.



L'obtention de ma Licence en Sciences Humaines et Sociales, option VAE et Insertion en Juin 2011, m'a permis de développer mes aptitudes à l'écoute et de les appliquer lors d'une mission de 11 mois dans un cabinet de reclassement avec un accompagnement personnalisé axé sur les motivations et le potentiel du candidat.



Travailler dans le commerce reste toujours l'un de mes objectif professionnel ou je pourrais allier à la fois les compétences acquises durant de nombreuses années au poste de responsable de magasin et celles développées lors de ma mission en cabinet de reclassement.



Accompagner les personnes dans leur projet en privilégiant l'échange tout en travaillant sur un objectif commun afin d'atteindre aussi bien celui de l'entreprise que de l'individu me motive.



En poste depuis Mai 2013 en qualité de chef de département Maison pour l'enseigne Eurodif de Toulon, je découvre l'univers de la grande distribution allié à un domaine de produits nouveaux qui est celui de la Maison.

De nouveaux challenges s'ouvrent à moi aussi bien liés à la connaissance d'un nouveau type de marché qu'à l'humain avec une nouvelle équipe encadrer...



Mes compétences :

Accompagner

COMMERCE

dynamique

Ecoute

Réactive

Sociabilité

Travail d'équipe