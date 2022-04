Claire FEAU

De formation universitaire, je suis apte à la réflexion personnelle et à la recherche, que j'ai complétée par diverses expériences qui ont en commun le contact humain et le désir de communiquer le savoir.

Histoire de l'art et littérature sont les deux pôles autour desquels je tourne et j'ai toujours cette soif d'apprentissage.

Actuellement, j'enseigne les lettres modernes au lycée mais je suis également formatrice en culture générale et expression auprès de jeunes adultes en alternance. Je tente d'élargir leur vision avec des thèmes pragmatiques et d'actualités. Parallèlement je suis chargé de cours en expression communication à l'université de Tours.



Mes compétences :

Édition

Enseignement

Formation

Français