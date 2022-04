Diplômée de l’ENSIC, école d’ingénieur en génie chimique, je travaille depuis 6 ans en tant que consultante en risques industriels et environnement, en particulier dans le secteur de l’énergie, pour des installations onshore et offhore, en phase de projet ou d’exploitation.

Installée à Nouméa depuis novembre 2012, j'occupe maintenant le poste de coordinateur technique et commercial chez NEODYME NC.



Mes compétences :

Analyse de risques

Environnement