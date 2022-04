Julie GUERIN

Issue d'une école généraliste, j'ai complété ma formation en énergétique et environnement par un master en Suède.



J'ai ensuite travaillé pendant plus de 8 ans chez AREVA où j'ai travaillé sur des sujets variés m'ayant permis d'avoir une vision transverses des centrales nucléaires et de l'EPR.



J'ai récemment quitté AREVA pour ATIXIS, jeune entreprise de conseil en management et ingénierie de projet.

J'effectue ma première mission chez EDF à la division de la production nucléaire.



Mes compétences :

Ingénieur

Dynamique

Ingénieur d'affaires