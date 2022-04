Claire FERREIRA

Formation d’Ingénieur Génie des Procédés en Bio-Industries complétée de 9 années d'expérience en atelier de production dans les secteurs cosmétique, biotechnologique et agroalimentaire.



Mon tempérament positif et dynamique me donne une grande capacité à mobiliser, animer et motiver les équipes avec lesquelles je travaille.



Après 7 années d'expérience en tant qu'ingénieur Production-Process, j'ai élargi mon domaine de compétence l'optimisation de processus et outils d'amélioration continue au sein des différents secteurs de mon entreprise et suis prête à relever de nouveaux défis dans des fonctions managériales.



Mon métier au contact du terrain me passionne et me comble intellectuellement et humainement.



-Aptitude à travailler en anglais-



Mes compétences :

Process

Lean Manufacturing

Luxe

Industrialisation

Agroalimentaire

Industrie

Cosmétique

Amélioration Continue

Ingénieur

Production