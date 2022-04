Bonjour.



Je m'appelle Claire FINAUD, j'habite à Montagny, un petit village dans le Rhône proche de Givors.

Le coeur de mes compétenses et l'administratif .

Mon objectif est de trouver un emploi dans ce domaine et de faire carrière. Je cherche dans ma région.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une bonne maitrise de l’outil informatique et un excellent sens de l'organisation me permettant de gérer efficacement les nombreuses tâches relatives à la gestion d'un service administratif.

Rigoureuse et volontaire, je sais m’adapter aux contraintes de l’entreprise en faisant toujours preuve d’un bon esprit d’équipe. D’ailleurs, mes différents employeurs ont toujours été satisfaits de mon travail.



Je suis à la recherche d’un emploi stable, je peux aussi faire des remplacements jusqu’à l’obtention d’un poste fixe afin de pouvoir envisager l’avenir plus sereinement.



J'ai trés envie de l'investir, je mettrais toutes mes compétences au seins de votre entreprise.



Claire Finaud







Mes compétences :

Anglais

Word

Excel