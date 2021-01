Rodolphe CHAYLA

Agent immobilier depuis 1991 sur Carcassonne et sa région, j'ai développé un réseau de 5 agences durant une quinzaine d'années regroupant 30 collaborateurs.



L'apparition d'internet et son développement rapide, m'ont très rapidement amené à comprendre que les tempéraments des acheteurs et vendeurs allaient changer. J'ai donc centralisé petit à petit mon équipe et mes moyens sur une seule agence.



Aujourd'hui, nous sommes 8 personnes, nous administrons environ 500 biens en location et travaillons la transaction sur un fichier de - de 200 affaires sélectionnées sur Carcassonne et ses environs.



J'ai aussi développé un réseau de partenaires qui nous permet de toucher une clientèle internationale.



Nous développons en interne notre site www.chaylaimmobilier.com dont le positionnement est leader sur la plupart des requêtes. Nous sommes bien entendu présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Linkedin, viadeo...



Pour finir, notre agence est ouverte toute l'année du Lundi au Samedi inclus, une équipe multilingue est à votre service.



