Claire FISSORE

• Diplômée de l'EM Lyon avec un Master of Science in Mangement et une spécialisation en Marketing.

• Nombreuses expériences professionnelles dans de grandes entreprises dans le monde entier: Délifrance (Paris), Alcimed (cabinet de conseil à Paris avec de nombreuses missions pour des clients internationaux), Green Team Advertising (New York), Thales Australia (Sydney), PepsiCo International (London) et RMG Connect (London).

• A la recherche d'une carrière internationale dans le secteur du Marketing Stratégique à Monaco.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Social Media

International

Consultant

Étude de marché