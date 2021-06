Damien CUENOT

Le business development me captive ; les technologies numériques sont en train de transformer un certain nombre de secteurs, tant au niveau des métiers qu'au niveau de l'offre.



J'ai donc choisi développer le business de Solucom, spécialiste de la transformation d'entreprise combinant savoir-faire métiers, technologiques et approches managériales de la transformation.



Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Communication

Échanges internationaux

Animation d'équipe

Pilotage d'activité

Recrutement

Gestion de magasin

Coordination