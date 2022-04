Benoît VASSEUR

Après plusieurs expériences de stage dans des start-ups au sein de mon parcours à Centrale Nantes (option Informatique et Finance) et HEC - Entrepreneurs, je décide de rejoindre le projet de DOLEAD (ex Groupe durable) peu après la création de la société.

Je monte et structure une équipe technique composée de 10 personnes, j'impulse une vraie logique de R&D au sein de la société et monte une plateforme d'affiliation : idlead.com qui devient dolead.com par la suite. Son concept: développer une technologie d'adserver contextuel permettant d'afficher des publicités contextuelles au contenu de la page web surlaquelle se trouve la publicité et/ou des publicités locales.

Après 3 ans et demi passé dans l'aventure DOLEAD, je monte ma propre structure : theTribe, société proposant des prestations de développement Web sur mesure pour des projets techniques, des prestations de R&D, des prestations de référencement naturel.

Je me passionne pour le développement Web, l'économie numérique, spécialement : les nouveaux business models, les technologies du Web, le référencement naturel (SEO), l'acquisition de trafic automatisée, les nouvelles initiatives sur le Web...



Mes compétences :

Acquisition de trafic

ADSERVER

Architecture

Architecture logicielle

directeur technique

JQuery

Linux

Management

Management de projet

Moteur de recherche

PHP

Projet web

Publicité

Python

Recherche

Référencement

Référencement naturel

Sémantique

Technique

Web

Web management

Web-marketing

Webmarketing

Zend