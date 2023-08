Frédéric MOTHY

Contribuer à l’efficacité et à la modernisation d’une entreprise, en dirigeant une équipe dynamique, au service de nos clients internes et externes.



Manager Opérationnel, leader, exigeant, pugnace, enthousiaste et engagé, disposant d'un excellent sens relationnel.



- Décliner les objectifs de l’Entreprise fixés par la Direction Générale en étapes évolutives et crédibles du système d’information,

- Savoir restaurer le dialogue,

- Fédérer Informaticiens et Utilisateurs autour d’objectifs communs, lisibles et accessibles

- Maîtriser les coûts

- Management d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

- Pilotage et mise en oeuvre de projets ERP, BI, CRM, SIRH et refonte de SI vers la digitalisation 4.0.





Je suis un passionné, toujours à l'écoute du marché des nouvelles technologies. Je m'informe et m'auto forme sur celles-ci pour ainsi suivre le courant et anticiper sur la technologie du future.



Actuellement sur plusieurs fronts, je m'intéresse aux différentes solutions progiciels, leurs solutions mobiles et l’interconnexion avec les devices qui nous entourent.



Mes compétences :

Directeur de projet

Architecte

PHP

MICROSOFT

WCF

Microsoft dynamics CRM

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Manager

Responsable Système d'Information

SEPA

Reporting

Management

Gestion de projet

Microsoft .NET C#

Business Intelligence

E-Commerce

Web Service

TimeXtender

HSE

Microsoft SQL Serveur

Norme & Qualité du Logiciel

Integration ERP & CRM

Gestion Fournisseur

BULAT Niveau B1/2

Microsoft Visual Basic 4 à .Net

Transac SQL / PL-SQL

Intraprint

SAP (SD, MDM)

EDI

Dématérialisation Facture Cliente et Fournisseur

Reporting Services

XML

Méthodes Agiles

Lot DTS, SSIS

Stratégie IT

Negociation Fournisseur

SI RH

SI Santé

OLAP

SIRH

Redmine

SEPA Virement / Prélèvement

GLPI

Microsoft Dynamics Aif Web Services

Gestion Parc Informatique

Sage

Transformation SI

RGPD

Informatique Industrielle 4.0