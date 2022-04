Evènement :

Afterwork Digital le 10 Mai au Market à Lille !!! Venez échanger autour d'un verre avec nos experts, des solutions? projets et carrières dans le domaine du Digital (10.000 jours de projets digitaux sur OPEN Lille).

Pour vous inscrire : pierre.rollion@open-groupe.com



Recrutement :

Dans le cadre du développement significatif d'Open Business Unit Nord en 2015 sur des projets de transformations d'entreprises, je recherche des profils expérimentés et autonomes en :

- Environnement Cobol : réalisateurs, ingénieurs réalisateurs, concepteurs

- Environnement J2EE : réalisateurs, ingénieurs réalisateurs, concepteurs

- Conception : concepteurs techniques, concepteurs fonctionnels

- Testing : tests leader, ingénieurs de tests, testeurs

- Management de Projets : chefs d équipes, chefs de projets, directeurs de projets, PMO

- Décisionnel

N'hésitez pas à me contacter au 06.80.45.51.86 ou christophe.boussaert@open-groupe.com

Je serai ravi d échanger avec vous sur votre projet professionnel et les opportunités et valeurs d'Open BU Nord.



---------------

Etre Open, c’est un état d’esprit, c’est être innovant, c’est apporter à ses clients une qualité de service et un engagement qui créent la différence, c’est adopter une approche humaine en s’appuyant sur une politique Ressources Humaines active et attentive.



