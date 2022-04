Alain CUENOT

Ma spécialité est la distribution via des canaux externes de produits et services financiers via des Courtiers d'assurances des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants , des Plateformes Bancaires et Assurances Vie , des Banques privées , des Family Office , des Banques à Réseaux ,

J'ai eu le plaisir de créer et d'animer (1995 / 2007) l'Equipe Partenariat de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque



Mes compétences :

Gestion d'actifs

OPCVM

Partenariats