Claire FLAMENT

Bonjour,

Je pense qu'avec mon expérience et mon envie de toujours apprendre et évoluer, je peux vous apporter un plus.

N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible très rapidement.

Ce que j'aime dans mon travail : la diversité des taches, l'autonomie, être force de proposition, les contacts.



Mes compétences :

Gestion de projet

Office

Maintenance

Microsoft Windows

Serveurs

Gestion de serveurs et réseau VPN

Gestion téléphonie fixe et mobile

Migration de logiciels

Animation de formations

Gestion des contrats photocopieurs

Gestion de parc informatique

Recouvrement de créances

Déclarations sociales et fiscales

Comptes annuels

Analyse financière

Suivi des fournisseurs

Management

Comptabilité