Claire FLEURANCE

Une assistante indépendante exécute des tâches et des missions de secrétariat en temps partagé pour le compte de plusieurs donneurs d'ordres.



Elle intervient à distance de son client dans le cadre du télé-secrétariat mais réalise également ses prestations dans l'entreprise si celui-ci en fait la demande.



Selon les phases que traverse votre entreprise, que ce soit une étape de fort développement, une période chargée, ou tout simplement besoin d’une aide administrative, bénéficiez d’une assistance souple et personnalisée qui vous déchargera de l’ensemble de votre administratif.



Une assistance administrative à votre rythme. Un emploi du temps déterminé avec votre Assistante Pro afin de répondre au mieux à vos attentes du moment sans contraintes administratives et budgétaires liées à une embauche.



Clic’n Pro



Forte de mes 10 années d’expérience, je mets à votre disposition mon expertise et mon aisance professionnelle. Nous ciblerons ensemble le meilleur soutien dont vous avez besoin dans votre activité.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Assistanat de direction

Gestion administrative

Discretion

Gestion du temps

Gestion de temps

Sens du contact

Rigueur