Karine SANSON

Expérience de 10 années en tant que responsable comptable dans les secteurs des travaux publics et de la culture.



Management équipe.

Comptabilité clients & fournisseurs.

Comptabilité générale. Travaux de révision des comptes et travaux de clôture.

Supervision de comptables paie/gestion du personnel. Travaux sur dossiers de gestion sociale.

Gestion de contrats.

Comptabilité analytique.

Gestion budgétaire. Tableaux de bord. Reporting.

Très bonne connaissance des provisions pour risques et charges, des provisions réglementées, des immobilisations, des marchés de travaux et des marchés publics.

Maîtrise des fonctions avancées Excel.



Mes compétences :

Management d'équipe

Comptabilité générale

comptabilité clients

Comptabilité analytique

Comptabilité /Gestion /Suivi des fournisseurs

Travail en équipe

Comptabilité fournisseurs

Rigueur

Management