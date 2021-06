Claire FOSTIER (MANTOVANI)

Forte de mes expériences dans le secteur des média (8 ans), jai acquis de larges compétences dans la commercialisation, la mise en place et le suivi de projet :



- Elaborer, Structurer, Organiser et Suivre la mise en place de solutions

- Sadapter rapidement à un nouveau marché/secteur et de nouvelles problématiques

- Analyser des données dactivité de la structure et identifier les axes dévolution

- Effectuer une présentation devant un client

- Conseiller et accompagner un client

- Elaborer une proposition commerciale



Mes qualités :

Curieuse

Efficace

Impliquée

Dynamique

Observatrice

Coopérative