Claire FOUILLÉ

Passionnée et convaincue de l’importance de la RSE, j'accompagne les organisations en articulant leurs stratégies avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Je développe une communication sincère et équilibrée, au service de l’entreprise et de ses parties-prenantes, pour valoriser les actions et performer.



Je peux agir avec vous via un contrat de travail ou en freelance.



Je m'intéresse particulièrement aux thèmes suivants :

Communication responsable, analyse de matérialité, analyse de risques, reporting RSE, SDGs, management RSE, sustainable brands.



Depuis 10 ans, je développe ma maitrise des outils et méthodes d'écriture stratégique, gestion de projet, communication responsable et d'accompagnement du changement.



Mes compétences :

Communication

Communication éditoriale

Communication externe

Communication interne

Accompagnement au changement

Management

Reporting

Management de transition

Développement durable

Gestion de projet

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises