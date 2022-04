Claire FOURNIER

Venant d'une formation professionelle, j'ai appris à découvrir les différentes facettes des métiers du textile habillement.



Actuellement, je suis Responsable des achats et de la Production dans le domaine du vêtement d'image à Paris.



Très impliquée et enthousiaste j'aime les challenges et les voyages.



Je m'intéresse aux métiers tel que chef de produit ou Responsable de Production



Mes compétences :

Excel

Textile

Qualité

Achats

Formation technique

Mode